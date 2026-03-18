Петербургская биржа открыла в Пекине представительство - 18.03.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа открыла в Пекине представительство
Петербургская биржа открыла официальное представительство в Пекине, что стало важным этапом реализации стратегии по развитию межбиржевого взаимодействия с КНР,... | 18.03.2026, ПРАЙМ
18:58 18.03.2026
 
Петербургская биржа открыла в Пекине представительство

Петербургская биржа открыла официальное представительство в Пекине

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Петербургская биржа открыла официальное представительство в Пекине, что стало важным этапом реализации стратегии по развитию межбиржевого взаимодействия с КНР, сообщила торговая площадка.
"Китайским регулятором зарегистрировано официальное представительство в Пекине, что стало важным этапом реализации стратегии по развитию межбиржевого взаимодействия с КНР... Создание представительства будет способствовать развитию двустороннего биржевого сотрудничества, китайские партнеры подтверждают важность уже прошедших трансграничных сделок, включая пилотную экспортную сделку в секции "Лес и стройматериалы" с поставкой в КНР через сервис ОТП РЖД в августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай определен биржей как стратегическое направление: уже подписаны меморандумы о взаимопонимании с Шанхайской биржей нефти и газа (SHPGX), Хайнаньской биржей, Международной энергетической биржей Циндао и Синьцзянским Азиатско-Европейским международным торговым центром, а также достигнуты договоренности с отраслевыми ассоциациями, включая China Timber & Wood Products Distribution Association (CTWPA).
Уточняется, что в последнее время в Пекине проведен ряд рабочих встреч с китайскими партнерами, в частности, с Российско-Китайской Гильдией Коммерции, в Посольстве России, а также в представительстве РЖД в Пекине, где детально обсуждались логистические аспекты трансграничных поставок. Китайский бизнес проявляет устойчивый интерес не только к лесной продукции, но и к торгам нефтехимией, нефтекоксом и битумом.
"Регистрация представительства в Пекине - закономерный итог нашей системной работы по созданию прямых биржевых мостов с Китаем. Мы видим растущий интерес китайского бизнеса не только к традиционным для нас нефтепродуктам и лесу, но и к новым товарным направлениям, в частности, нефтехимии. Рассчитываем, что участие делегации Шанхайской биржи нефти и газа в нашем форуме БТР придаст дополнительный импульс реализации совместных проектов", - приводятся в сообщении слова главы Петербургской биржи Игоря Артемьева.
 
