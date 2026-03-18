"Т-Технологии" объявили о покупке "Авто.ру" у "Яндекса" - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260318/pokupka-868420794.html
"Т-Технологии" объявили о покупке "Авто.ру" у "Яндекса"
2026-03-18T15:11+0300
2026-03-18T16:16+0300
экономика
россия
авто.ру
яндекс
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_175:0:2835:1995_1920x0_80_0_0_d69576608e93125707224af2e4daf9fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:11 18.03.2026 (обновлено: 16:16 18.03.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Офис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 миллиардов рублей, закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в пресс-релизе "Т-Технологий".
"Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"… объявляет о подписании договора о покупке 100% группы компаний "Авто.ру", - сказано там.
"Закрытие сделки ожидается во II квартале 2026 года после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований. Сумма сделки, согласно договоренностям сторон, составит 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Для финансирования сделки используются заемные средства, поэтому она не отвлекает капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов, добавили в компании.
Отмечается, что сотрудники и бренд "Авто.ру" станут частью группы "Т-Технологии", при этом продолжат самостоятельное развитие в рамках общей стратегии группы, направленной на ускорение технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны.
"Инвестиции группы в автомобильный сегмент и партнерство с "Авто.ру" - это стратегическая ставка на развитие национального авторынка", - пояснил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.
В "Яндексе" сообщили РИА Новости, что сделка в первую очередь произошла из-за того, что ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса "Авто.ру" - расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов. Тогда как "Т-Технологии" имеют многолетний опыт в автокредитовании и страховании, располагают необходимой инфраструктурой и развивают собственные профильные сервисы.
Для "Яндекса" первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. Компания в результате сделки сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления, сохраняя сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала