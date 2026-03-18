https://1prime.ru/20260318/pokupka-868420794.html

"Т-Технологии" объявили о покупке "Авто.ру" у "Яндекса"

"Т-Технологии" объявили о покупке "Авто.ру" у "Яндекса"

2026-03-18T15:11+0300

экономика

россия

авто.ру

яндекс

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 миллиардов рублей, закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в пресс-релизе "Т-Технологий". "Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"… объявляет о подписании договора о покупке 100% группы компаний "Авто.ру", - сказано там. "Закрытие сделки ожидается во II квартале 2026 года после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований. Сумма сделки, согласно договоренностям сторон, составит 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Для финансирования сделки используются заемные средства, поэтому она не отвлекает капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов, добавили в компании. Отмечается, что сотрудники и бренд "Авто.ру" станут частью группы "Т-Технологии", при этом продолжат самостоятельное развитие в рамках общей стратегии группы, направленной на ускорение технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны. "Инвестиции группы в автомобильный сегмент и партнерство с "Авто.ру" - это стратегическая ставка на развитие национального авторынка", - пояснил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.В "Яндексе" сообщили РИА Новости, что сделка в первую очередь произошла из-за того, что ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса "Авто.ру" - расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов. Тогда как "Т-Технологии" имеют многолетний опыт в автокредитовании и страховании, располагают необходимой инфраструктурой и развивают собственные профильные сервисы.Для "Яндекса" первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. Компания в результате сделки сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления, сохраняя сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

