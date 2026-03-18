https://1prime.ru/20260318/pozhar-868419032.html

В бизнес-центре Turas в Москве вспыхнул пожар

Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная...

2026-03-18T14:06+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861139105_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_49cbafa5cb966cae88eadfb67721fe43.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка внутри здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее главк сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно. "На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб в количестве 130 человек и 37 единиц техники. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания", - говорится в сообщении ведомства. По данным главка, до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули порядка 200 человек. Площадь пожара уточняется.

https://1prime.ru/20260318/pozhar-868407497.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

