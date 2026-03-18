В бизнес-центре Turas в Москве вспыхнул пожар
В бизнес-центре Turas в Москве вспыхнул пожар - 18.03.2026, ПРАЙМ
В бизнес-центре Turas в Москве вспыхнул пожар
Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T14:06+0300
2026-03-18T14:06+0300
2026-03-18T14:06+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка внутри здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее главк сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно. "На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб в количестве 130 человек и 37 единиц техники. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания", - говорится в сообщении ведомства. По данным главка, до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули порядка 200 человек. Площадь пожара уточняется.
В бизнес-центре Turas в Москве вспыхнул пожар
В тушении пожара в бизнес-центре Turas в Москве участвуют 130 человек
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка внутри здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее главк сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно.
"На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб в количестве 130 человек и 37 единиц техники. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания", - говорится в сообщении ведомства.
По данным главка, до прибытия сотрудников МЧС
здание самостоятельно покинули порядка 200 человек. Площадь пожара уточняется.
