Глава Минфина оценил предполагаемые доходы от приватизации в 2026 году
Глава Минфина оценил предполагаемые доходы от приватизации в 2026 году - 18.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина оценил предполагаемые доходы от приватизации в 2026 году
Бюджет РФ в 2026 году может получить более 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества из казны, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T12:48+0300
2026-03-18T12:48+0300
2026-03-18T12:48+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2026 году может получить более 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества из казны, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. Ранее в среду Силуанов сообщил, что Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации. "Если в прошлом году мы привлекли в казну около 100 миллиардов рублей, то такие же показатели ожидаем в текущем году", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества на тему: "Итоги работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевые задачи на 2026 год".
рф
россия, финансы, рф, антон силуанов, росимущество, поступления в бюджет, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Росимущество, поступления в бюджет, Минфин
Глава Минфина оценил предполагаемые доходы от приватизации в 2026 году
Силуанов: бюджет РФ в 2026 году может получить более 100 млрд рублей от приватизации