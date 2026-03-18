Глава Минфина оценил предполагаемые доходы от приватизации в 2026 году - 18.03.2026, ПРАЙМ

Бюджет РФ в 2026 году может получить более 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества из казны, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T12:48+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2026 году может получить более 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества из казны, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. Ранее в среду Силуанов сообщил, что Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации. "Если в прошлом году мы привлекли в казну около 100 миллиардов рублей, то такие же показатели ожидаем в текущем году", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества на тему: "Итоги работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевые задачи на 2026 год".

