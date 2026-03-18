Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя - 18.03.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя
2026-03-18T16:18+0300
2026-03-18T17:19+0300
16:18 18.03.2026 (обновлено: 17:19 18.03.2026)
 
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя

Путин в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал совещание

© РИА Новости . POOL | Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ. 18 марта 2026
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства на совещание, чтобы обсудить развитие этих регионов.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
Совещание президента с кабмином проходит в режиме видеоконференции. Ключевым вопросом повестки будет социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, с докладом по этой теме выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Кроме того, в рамках совещания глава государства по видеосвязи примет участие в открытии ряда новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе.
 
