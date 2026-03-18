Россия развивается, несмотря на попытки помешать ей, заявил Новак

Россия развивается, несмотря на попытки помешать ей, заявил Новак - 18.03.2026, ПРАЙМ

Россия развивается, несмотря на попытки помешать ей, заявил Новак

Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому, сообщил вице-премьер России Александр Новак на итоговой коллегии министерства... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T12:37+0300

2026-03-18T12:37+0300

2026-03-18T12:37+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому, сообщил вице-премьер России Александр Новак на итоговой коллегии министерства экономического развития. "Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, как я уже говорил выше, тарифным войнам, другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в мировой торговле, в экономическом развитии", - сказал он. Также Новак отметил, что правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и с учетом оценки рисков. "Министерство экономического развития - это экспертный штаб правительства, который не только планово занимается стратегированием, созданием среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития. Это еще и своеобразный экспертно-идейный акселератор", - подытожил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, санкции против рф