Россия развивается, несмотря на попытки помешать ей, заявил Новак
Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому, сообщил вице-премьер России Александр Новак на итоговой коллегии министерства... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T12:37+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому, сообщил вице-премьер России Александр Новак на итоговой коллегии министерства экономического развития. "Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, как я уже говорил выше, тарифным войнам, другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в мировой торговле, в экономическом развитии", - сказал он. Также Новак отметил, что правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и с учетом оценки рисков. "Министерство экономического развития - это экспертный штаб правительства, который не только планово занимается стратегированием, созданием среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития. Это еще и своеобразный экспертно-идейный акселератор", - подытожил он.
