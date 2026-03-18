Хуснуллин заявил о недокапитализации России

Россия на начало 2026 года является серьезно недокапитализированной страной, заявил на коллегии Росимущества вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T15:07+0300

МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Россия на начало 2026 года является серьезно недокапитализированной страной, заявил на коллегии Росимущества вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Капитализация России к началу 2026 года превысила 900 триллионов рублей. Много это или мало? Это стоимость трех самых капитализированных компаний мира, это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить, как Нью-Йорк? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы", – сказал он. Вице-премьер отметил, что имущество – основа налоговой базы во всем мире и сейчас в России ведется активная работа по переоценке и постановке на кадастровый учет федерального имущества. "Нужно выяснить, насколько федеральное имущество недооценено, какой оно приносит доход, каков его вклад в налоговую базу", – добавил Хуснуллин.

