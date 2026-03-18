https://1prime.ru/20260318/rosstat-868426224.html

Инфляция в России за неделю составила 0,08%

Инфляция в России на неделе с 11 по 16 марта составила 0,08%, с начала года цены выросли на 2,59%, сообщил в среду Росстат. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T19:20+0300

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/40/830814036_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7ca159398b22473a216667fa43d96be.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 11 по 16 марта составила 0,08%, с начала года цены выросли на 2,59%, сообщил в среду Росстат. "За период с 11 по 16 марта 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 100,22%, с начала года – 102,59%", - говорится в публикации статистического ведомства. Плодоовощная продукция за отчетный период в среднем подешевела на 0,2% на фоне снижения цен на огурцы (на 7,6%). При этом помидоры подорожали на 3,7%, морковь - на 2,7%, свекла - на 1,7%, капуста - на 1,4%, бананы - на 1%, картофель - на 0,9%, лук и яблоки - на 0,6%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 11 по 16 марта подорожали яйца - на 1,7%; сахар и соль - на 0,5%; полукопченые и варено-копченые колбасы и рыба мороженая - на 0,4%; говядина - на 0,3%; подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания - на 0,2%; свинина, баранина, ржаной хлеб, мука, пшено и кефир - на 0,1%. Подешевели: курятина - на 0,6%; фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%; пастеризованное молоко, сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, рис, макаронные изделия и чай - на 0,2%; сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко и вермишель - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 11 по 16 марта подорожали стиральные порошки - на 0,4%, сухие корма для домашних животных и спички - на 0,3%, зубные пасты и туалетная бумага - на 0,1%. Снизились цены на туалетное мыло, детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,2%, зубные щетки - на 0,1%. Телевизоры и электропылесосы подешевели на 0,2%, смартфоны подорожали на 0,4%. Цены на иностранные легковые автомобили выросли на 0,1%, на отечественные - практически не изменились. Бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь подорожал на 1,4%, римантадин - на 1,2%, левомеколь - на 1%, анальгин – на 0,9%, валидол - на 0,8%, ренгалин - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, пенталгин - на 0,2%, нафазолин и нимесулид - на 0,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

