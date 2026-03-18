Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,5% - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/rosstat-868426499.html
Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,5%
2026-03-18T19:31+0300
2026-03-18T19:31+0300
промышленность
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee29f6d99e5e11cd5d0fb8f596240bb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, рф, росстат
Промышленность, РФ, Росстат
19:31 18.03.2026
 
Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,5%

Росстат: цены производителей промышленных товаров в России выросли в феврале на 0,5%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты
Банкноты - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Банкноты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных в РФ в феврале выросли в месячном выражении на 0,5% после снижения на 2,5% в январе, в годовом - снизились на 5,2%, сообщил в среду Росстат.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2026 года, по предварительным данным, к январю 2026 года составил 100,5%, к декабрю 2025 года – 99,0%", - следует из документа.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в феврале выросли на 2,1% после снижения на 8,9% в январе; в годовом - снизились на 28,2%. В обрабатывающих производствах рост цен в феврале в месячном выражении составил 0,1% после снижения на 1,4% месяцем ранее; в годовом - цены снизились на 1,3%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли в феврале в месячном выражении на 1,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее; в годовом выражении - на 16%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в феврале остался на уровне января - на 0,1%, в годовом выражении - рост составил 9,2%.
 
ПромышленностьРФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала