Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,5%

2026-03-18T19:31+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных в РФ в феврале выросли в месячном выражении на 0,5% после снижения на 2,5% в январе, в годовом - снизились на 5,2%, сообщил в среду Росстат. "Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2026 года, по предварительным данным, к январю 2026 года составил 100,5%, к декабрю 2025 года – 99,0%", - следует из документа. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в феврале выросли на 2,1% после снижения на 8,9% в январе; в годовом - снизились на 28,2%. В обрабатывающих производствах рост цен в феврале в месячном выражении составил 0,1% после снижения на 1,4% месяцем ранее; в годовом - цены снизились на 1,3%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли в феврале в месячном выражении на 1,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее; в годовом выражении - на 16%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в феврале остался на уровне января - на 0,1%, в годовом выражении - рост составил 9,2%.

