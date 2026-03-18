Бензин в России за неделю подорожал на 0,24% - 18.03.2026, ПРАЙМ
Бензин в России за неделю подорожал на 0,24%
Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 10 по 16 марта выросла на 0,24% - до 66,31 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, до 77,42 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
2026-03-18T20:11+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 10 по 16 марта выросла на 0,24% - до 66,31 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, до 77,42 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27% - до 62,79 рубля за литр, Аи-95 - на 0,22%, до 68,18 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,15% - до 92,12 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 16 марта составила 0,08%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ, больше всего в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти регионах, более всего в Республике Карелия (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1% и 0,4% соответственно.
20:11 18.03.2026
 
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 10 по 16 марта выросла на 0,24% - до 66,31 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, до 77,42 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27% - до 62,79 рубля за литр, Аи-95 - на 0,22%, до 68,18 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,15% - до 92,12 рубля.
Общая инфляция в стране с 11 по 16 марта составила 0,08%.
За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ, больше всего в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти регионах, более всего в Республике Карелия (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1% и 0,4% соответственно.
 
