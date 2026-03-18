https://1prime.ru/20260318/rosstat-868427174.html
Бензин в России за неделю подорожал на 0,24%
2026-03-18T20:11+0300
россия
рф
москва
санкт-петербург
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868427022_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e583486c01ef02772511bf714a0adc2e.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 10 по 16 марта выросла на 0,24% - до 66,31 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, до 77,42 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27% - до 62,79 рубля за литр, Аи-95 - на 0,22%, до 68,18 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,15% - до 92,12 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 16 марта составила 0,08%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ, больше всего в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти регионах, более всего в Республике Карелия (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1% и 0,4% соответственно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868427022_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6824dc5bebb6f426ac47ac9523266e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
