Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260318/ryba-868412751.html
Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы
Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы - 18.03.2026, ПРАЙМ
Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы
Российский вылов водных биоресурсов с начала 2026 года составил свыше 1 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T12:02+0300
2026-03-18T12:03+0300
экономика
россия
росрыболовство
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868412582_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_536172700de9e2a444d67a36a61614f7.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала 2026 года составил свыше 1 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. &quot;По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 16 марта, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1092,9 тысячи тонн&quot;, - говорится в сообщении.Там уточнили, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 936,4 тысячи тонн. Помимо этого, в Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 69,8 тысячи тонн, в Западном бассейне - 19,2 тысячи тонн, в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском - по 9,2 тысячи тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 45,5 тысячи тонн водных биоресурсов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868412582_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_59a30d4d0c69bb376f77af80d67d182e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росрыболовство, рыба
Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство, рыба
12:02 18.03.2026 (обновлено: 12:03 18.03.2026)
 
Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы

Росрыболовство: вылов водных биоресурсов с начала года составил свыше миллиона тонн

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала 2026 года составил свыше 1 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство.

"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 16 марта, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1092,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 936,4 тысячи тонн. Помимо этого, в Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 69,8 тысячи тонн, в Западном бассейне - 19,2 тысячи тонн, в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском - по 9,2 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 45,5 тысячи тонн водных биоресурсов.
Добыча минтая на Курилах - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
15 февраля, 10:37
 
ЭкономикаРОССИЯРосрыболовстворыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала