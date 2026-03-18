Россия с начала года выловила более миллиона тонн рыбы

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала 2026 года составил свыше 1 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 16 марта, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1092,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Там уточнили, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 936,4 тысячи тонн. Помимо этого, в Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 69,8 тысячи тонн, в Западном бассейне - 19,2 тысячи тонн, в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском - по 9,2 тысячи тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 45,5 тысячи тонн водных биоресурсов.

