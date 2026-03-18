Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Южную Корею
2026-03-18T12:34+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в январе-феврале 2026 года в Южную Корею на 20% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 168 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных южнокорейской таможенной службы. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Республику Корею в январе-феврале 2026 года сократился (год к году) на 4% в весе и вырос на 20% в деньгах, до 43 тысяч тонн на сумму 168 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Там уточнили, что поставки в эту страну мороженого минтая снизились на четверть в натуральном и на 20% в стоимостном выражении, до 19 тысяч тонн на сумму 21 миллионов долларов. "Возможная причина - снижение российского вылова минтая", - предположили аналитики. При этом экспорт мороженого филе минтая вырос в полтора раза в физическом выражении и на 80% в денежном, до 4 тысяч тонн на сумму 11 миллионов долларов. Также поставки сурими из минтая выросли на четверть в весе и на 40% в деньгах, до 2 тысяч тонн на сумму 6 миллионов долларов. В союзе добавили, что экспорт мороженой тихоокеанской сельди увеличился на 15% в натуральном выражении и на 45% в стоимостном, до 3,6 тысячи тонн на сумму 4 миллиона долларов. Поставки растут на фоне увеличения вылова на 3% к высокой планке января-февраля прошлого года, до 141 тысячи тонн. Поставки мороженой трески остались на уровне аналогичного периода прошлого года в физическом выражении и увеличились в полтора раза в денежном, до 1,3 тысячи тонн на сумму 7 миллионов долларов. По подсчетам аналитиков, экспорт живых крабов вырос на 5% в весе и на 10% в деньгах, до 2 тысяч тонн на сумму 64 миллиона долларов. Поставки мороженых крабов увеличились на 30% в натуральном выражении и на 65% в стоимостном, до 1,2 тысячи тонн на сумму 18 миллионов долларов. "Увеличение поставок крабов на внешние рынки может быть связано с ростом их вылова на Дальнем Востоке на 2% (январь-февраль 2026 года к январю-февралю 2025 года), до 8 тысяч тонн, в Северном бассейне добыча крабов за указанный период выросла в 3 раза (год к году), до 2 тысяч тонн", - подытожили эксперты.
Россия за 2 месяца нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 20%
