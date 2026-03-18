Российский рынок акций умеренно повысился на фоне дорогой нефти

2026-03-18T21:24+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повысился на фоне дорогой нефти, оставшись выше 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2871,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,63%, до 1087,49 пункта, долларовый РТС упал на 0,83%, до 1088,29 пункта. Падение валютных индексов обусловлено ростом курсов доллара и юаня к рублю. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. В умеренном плюсе Российский рынок акций в основные торги среды колебался преимущественно выше уровня предыдущего закрытия. При этом индекс Мосбиржи удерживался выше психологически значимого уровня 2850 пунктов. "Российский рынок акций провел большую часть основных торгов в плюсе. Индекс Мосбиржи сделал еще одну попытку подобраться к 2900 пунктам. Снова в авангарде тяжеловесы нефтегаза, что в общем закономерно – стоимость Brent подходит к 110 долларам, а рубль с каждым днем слабеет. Сдерживающих факторов при этом тоже немало – это и ушедшие на второй план переговоры по Украине, и перспектива ужесточения санкций ЕС", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Роснефти" (+1,9%), "Совкомфлота" (+3,3%), "Татнефти" (+1,8%), "Новатэка" (+1,9%). Снизились в цене акции "ЭН+ Груп" (-2,5%), "Русала" (-2,7%), "Позитива" (-2,6%), "Полюса" (-2,2%). Стоимость нефти к 19.35 мск росла на 5% до 108,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 99,8 пункта. Прогнозы Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ еще на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу остается весьма высокой, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Достаточно сильной технической поддержкой для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2850 пунктов, ниже которого бенчмарк не опускался в течение последней недели", - добавляет он. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не показали единой динамики из-за ослабления рубля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Заседание ЦБ РФ все ближе, и если регулятор решится пойти на снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, индекс Мосбиржи при условии сохранения высоких цен на нефть может завершить неделю выше 2900 пунктов", - добавляет она.

