Число самозанятых в России выросло почти на четверть за год

2026-03-18T14:17+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Число самозанятых россиян за год выросло на 24,9% - до 15,91 миллиона человек, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "За год число самозанятых россиян выросло на 24,9% — с 12,74 миллиона до 15,91 миллиона человек", - пишет интернет-издание "Газета.ru" со ссылкой на Балынина. "Если сравнивать показатели за три года, рост оказывается еще более заметным. По состоянию на 28 февраля 2023 года в России было зарегистрировано 6,99 миллиона самозанятых, а к 28 февраля 2026 года их число увеличилось в 2,28 раза и достигло 15,91 миллиона. Такая динамика во многом связана с простотой регистрации: оформить статус самозанятого можно дистанционно через приложение "Мой налог", - отметил Балынин. Он уверен, что по итогам 2026 года число самозанятых в России может приблизиться к 18 миллионам человек, в 2027 году превысит 20 миллионов, а к концу 2028 года, когда завершается действующий эксперимент, достигнет 22-23 миллионов человек. Экономист напомнил, что эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых. Среди основных преимуществ режима, помимо простоты регистрации, Балынин выделил также удобство дальнейшей работы: самозанятым не нужно приобретать кассовую технику и сдавать декларации, а вся базовая отчетность ведется через приложение. Это и стало одним из факторов роста предпринимательской активности. Еще одним плюсом режима экономист назвал возможность совмещать его с обычной занятостью: россиянин может работать по найму и параллельно легально получать дополнительный доход от своего хобби или частной практики. Такой формат приносит выгоду не только самому человеку, но и экономике в целом, поскольку способствует расширению числа товаров и услуг и повышает вклад граждан в ВВП, пишет "Газета.ru" со ссылкой Балынина. Эксперт заметил, что на данный момент режим самозанятости особенно активно используется в строительных и ремонтных работах, пассажирских перевозках, продаже продукции собственного производства, а также при сдаче жилья в аренду. Ограничения для самозанятых остаются точечными: им нельзя торговать подакцизными товарами, заниматься добычей полезных ископаемых, а с 2025 года также запрещены майнинг и операции по продаже или покупке цифровой валюты. Балынин отметил, что самозанятые, как и все, обязаны платить налоги, а уклонение от них может привести к штрафам и уголовной ответственности. Однако сам режим остается одним из самых мягких: ставка налога составляет 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами. С учетом предельного дохода в 2,4 миллиона рублей в год максимальный обязательный платеж может составить 144 тысячи рублей, а при работе только с физлицами - 96 тысяч рублей.

