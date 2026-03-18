https://1prime.ru/20260318/sber-868408691.html

Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП

Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП - 18.03.2026, ПРАЙМ

Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП

Сбербанк запустил сервис возврата переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении, сообщается в пресс-релизе банка.

2026-03-18T10:00+0300

2026-03-18T10:00+0300

2026-03-18T11:58+0300

банки

финансы

сбербанк

сбп

переводы в сбп

https://cdnn.1prime.ru/img/83248/57/832485710_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a5f534fc9cbfc7c99b8c57ede4915c8.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сбербанк запустил сервис возврата переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении, сообщается в пресс-релизе банка. "Сбер" расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершённых по СБП, напрямую в интерфейсе приложения", - говорится в сообщении.Уточняется, что функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счет, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы. Запуск сервиса возврата переводов по СБП повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми "случайными" переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или "технические" счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги, сообщают в Сбербанке. "Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк запустил сервис возврата переводов по СБП в своем мобильном приложении еще в 2023 году."Если клиенту поступил ошибочный перевод по СБП, то в истории операций пользователь может нажать кнопку "Перевести обратно", после этого будет инициирован обратный перевод. При этом знать телефон отправителя необязательно. Функция доступна в мобильном приложении и в веб-версии", - рассказали в кредитной организации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, сбп, переводы в сбп