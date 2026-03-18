Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП - 18.03.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП
Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП - 18.03.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП
Сбербанк запустил сервис возврата переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении, сообщается в пресс-релизе банка. | 18.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сбербанк запустил сервис возврата переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении, сообщается в пресс-релизе банка. &quot;Сбер&quot; расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершённых по СБП, напрямую в интерфейсе приложения&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счет, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы. Запуск сервиса возврата переводов по СБП повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми "случайными" переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или "технические" счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги, сообщают в Сбербанке. "Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк запустил сервис возврата переводов по СБП в своем мобильном приложении еще в 2023 году."Если клиенту поступил ошибочный перевод по СБП, то в истории операций пользователь может нажать кнопку "Перевести обратно", после этого будет инициирован обратный перевод. При этом знать телефон отправителя необязательно. Функция доступна в мобильном приложении и в веб-версии", - рассказали в кредитной организации.
банки, финансы, сбербанк, сбп, переводы в сбп
Банки, Финансы, Сбербанк, СБП, переводы в СБП
10:00 18.03.2026 (обновлено: 11:58 18.03.2026)
 
Сбербанк запустил сервис возврата денежных переводов, совершенных по СБП

Сбербанк запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сбербанк запустил сервис возврата переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении, сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбер" расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершённых по СБП, напрямую в интерфейсе приложения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счет, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.
Запуск сервиса возврата переводов по СБП повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми "случайными" переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или "технические" счета.
Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги, сообщают в Сбербанке.
"Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк запустил сервис возврата переводов по СБП в своем мобильном приложении еще в 2023 году.
"Если клиенту поступил ошибочный перевод по СБП, то в истории операций пользователь может нажать кнопку "Перевести обратно", после этого будет инициирован обратный перевод. При этом знать телефон отправителя необязательно. Функция доступна в мобильном приложении и в веб-версии", - рассказали в кредитной организации.
БанкиФинансыСбербанкСБПпереводы в СБП
 
 
