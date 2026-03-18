Словакия ввела ограничения на продажу и вывоз дизтоплива

Словакия на фоне ситуации с нефтью вводит ограничения на продажу и вывоз дизтоплива на 30 дней, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T20:24+0300

БРАТИСЛАВА, 18 мар - ПРАЙМ. Словакия на фоне ситуации с нефтью вводит ограничения на продажу и вывоз дизтоплива на 30 дней, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Постановление правительства содержит ограничение на продажу дизтоплива. Если вы приедете на автозаправочную станцию, то сможете заправить дизтопливо в топливный бак автомобильного средства и в одну переносную емкость, объем который может быть максимально 10 литров", - сказал Фицо после внеочередного заседания правительства, его заявление транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Фицо также сообщил, вводится временное ограничение на вывоз дизельного топлива с территории Словакии и устанавливается специальная цена на дизтопливо для автомобилей, которые не зарегистрированы в республике. "Эти меры вводятся на 30 дней", - сообщил премьер. Темп роста цен на ГСМ в Словакии на фоне остановки прокачки нефти по "Дружбе" и военной операции США и Израиля против Ирана остается одним из самых низких в Европе, однако во вторник Фицо сообщил, что правительство рассматривает возможность ввести специальные цены на дизтопливо для иностранцев или лимиты на его продажу. Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

