СМИ узнали, чем обернется для Европы конкуренция на рынке СПГ с Азией - 18.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, чем обернется для Европы конкуренция на рынке СПГ с Азией
2026-03-18T12:40+0300
2026-03-18T13:26+0300
https://1prime.ru/20260313/evropa-868288508.html
https://1prime.ru/20260314/gazprom-868311117.html
12:40 18.03.2026 (обновлено: 13:26 18.03.2026)
 
СМИ узнали, чем обернется для Европы конкуренция на рынке СПГ с Азией

NZZ: конкуренция на рынке СПГ с Азией обернется для Европы ростом цен и трудностями с ПХГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Конкуренция на рынке сжиженного природного газа (СПГ) с Азией обернется для Европы повышением цен и трудностями в заполнении газохранилищ, сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на экспертов.
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе ранее заявила, что власти Германии обсуждают создание в стране стратегического газового резерва с целью предотвращения резких скачков цен и дефицита на фоне глобальной нестабильности. Говоря о запасах газа в Германии на текущий момент, министр сообщила, что хранилища заполнены на 22%.
Завод по производству сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Европа может столкнуться с ростом цен на СПГ, сообщают СМИ
13 марта, 18:31
"Европе грозит новая энергетическая проблема, несмотря на то что Европа напрямую практически не зависит от СПГ из стран Персидского залива, который больше не может поставляться через Ормузский пролив после нападения США и Израиля на Иран. Азиатские клиенты перехватывают у европейцев все больше поставок при помощи танкеров", - отмечает издание.
Как отмечают эксперты, азиатские клиенты могут еще больше сократить предложение на рынке СПГ за счет экстренных закупок, что затруднит заполнение европейских газохранилищ.
"Европе нужно готовиться к усилению конкуренции со стороны Азии на рынке сжиженного природного газа", - считает владелец токийской консалтинговой компании в сфере энергетики Yuri Group Юрий Хамбер.
Многим азиатским покупателям приходится приобретать СПГ на спотовом рынке, а не в рамках долгосрочных контрактов. Хамбер отмечает, что азиатские заказчики готовы платить за это огромные деньги, так как их положение куда более отчаянное, чем у европейских клиентов. Это уже отразилось на ценах: в Азии цена на СПГ поднялась гораздо сильнее, чем в Европе.
"При такой разнице в ценах трейдеры предпочитают направлять свои суда в Азию, а не в запланированные европейские пункты назначения. Нынешние события, возможно, только начало. Поэтому роль азиатских игроков, и прежде всего Японии, становится всё более значимой", - отмечает газета.
Для Европы конкуренция со стороны Восточной Азии превращается прежде всего в проблему цен. В случае борьбы за поставки платежеспособные индустриальные страны Восточной Азии, скорее всего, перебьют ставки европейцев. В то же время в ценовом противостоянии с более бедными странами Европа, вероятно, выйдет победителем, пишет NZZ.
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
"Газпром" рассказал о падении уровня запасов газа в ПХГ Европы
14 марта, 17:56
"Это плохая ситуация для всех. Но именно так сейчас работает рынок", - заключил Хамбер.
Ранее Райхе заверила, что энергоснабжение в Германии обеспечено, зависимость страны от региона Персидского залива в газовом секторе очень мала.
Обычно газ закачивается в европейские хранилища в летний период, когда цены на энергоносители традиционно снижаются, однако в 2026 году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке ситуация может измениться.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
