Сравни и Ozon Банк начнут вместе продавать ОСАГО и ипотеку

2026-03-18T10:01+0300

МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни стал технологическим партнёром Ozon Банка по страхованию ОСАГО и ипотеки. Компании завершили первый этап интеграции по протоколу API, благодаря чему клиенты Ozon Банка уже сегодня могут оформлять полисы страхования ипотеки и ОСАГО полностью внутри приложения банка.“Наша главная цель с самого начала заключалась в том, чтобы фундаментально изменить взаимодействие клиента со страхованием. Протокол API и цифровой профиль, реализованные в рамках проекта, сокращают время обработки запросов в несколько раз и формируют новую инфраструктуру финансового рынка, где клиент получает максимум выгоды при минимуме усилий", - отметил директор по работе с партнерами в Сравни Павел Афанасьев.На старте партнерства Сравни подключил к платформе Ozon Банка ведущие страховые компании. Теперь для клиентов Ozon Банка среднее время формирования персонального предложения по ОСАГО составляет менее одной минуты, а полный цикл оформления полиса – всего несколько минут.Интеграция показала одни из лучших на рынке показатели скорости и конверсии. Клиенты видят несколько актуальных предложений и значительно экономят по сравнению с офлайн-оформлением или посещением сайтов отдельных страховщиков.Для обеспечения максимального качества сервиса команда Сравни выделила отдельную линию разработки и поддержки исключительно под проект Ozon Банка. Специалисты сопровождали партнера на каждом этапе – от обучения продукту до глубокой кастомизации интеграций. Все страховые продукты встроены в интерфейс Ozon Банка бесшовно: клиент остается в привычном приложении, получает лучшие рыночные условия и простое оформление.Интеграция с Ozon Банком по линии страхования ипотеки и ОСАГО стала первой ступенью стратегического партнерства, которое в дальнейшем планируется расширять, заверил Павел Афанасьев.

