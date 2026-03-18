Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали пугающее заявление из-за конфликта с Ираном - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/ssha-868410628.html
В США сделали пугающее заявление из-за конфликта с Ираном
В США сделали пугающее заявление из-за конфликта с Ираном
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рискует столкнуться с политическим кризисом из-за ситуации вокруг Ирана, пишет The American Conservative. В статье отмечается, что инфляция — или, точнее, высокие цены — возможно, была главной причиной, побудившей американский народ вернуть Трампа в Белый дом. Но закрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема торговли нефтью, уже привело к резкому росту цен на энергоносители и грозит спровоцировать глобальную рецессию."Больше всего пострадают избиратели из рабочего класса, они будут винить в этом Трампа и накажут его партию на выборах", — говорится в публикации.Издание пишет, что агрессия в отношении Ирана уже отталкивает влиятельных лиц от нынешней администрации.Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ИРАН, США, Дональд Трамп, Ормузский пролив
В США сделали пугающее заявление из-за конфликта с Ираном

TAC: администрации Трампа грозит серьезный кризис из-за конфликта с Ираном

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рискует столкнуться с политическим кризисом из-за ситуации вокруг Ирана, пишет The American Conservative.

В статье отмечается, что инфляция — или, точнее, высокие цены — возможно, была главной причиной, побудившей американский народ вернуть Трампа в Белый дом. Но закрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема торговли нефтью, уже привело к резкому росту цен на энергоносители и грозит спровоцировать глобальную рецессию.
"Больше всего пострадают избиратели из рабочего класса, они будут винить в этом Трампа и накажут его партию на выборах", — говорится в публикации.

Издание пишет, что агрессия в отношении Ирана уже отталкивает влиятельных лиц от нынешней администрации.

Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала