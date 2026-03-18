Совфед одобрил закон о пересмотре тарифов на электроэнергию в регионах

Совфед одобрил закон о пересмотре тарифов на электроэнергию в регионах - 18.03.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о пересмотре тарифов на электроэнергию в регионах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T11:44+0300

2026-03-18T11:44+0300

2026-03-18T11:44+0300

МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями. Закон наделяет ФАС полномочиями пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии. Это будет возможно в случае неоднократного в течение одного года неисполнения региональным тарифным органом решения ФАС, принятого по результатам рассмотрения разногласий между регулирующими органами, регулируемыми организациями и потребителями, или в порядке осуществления государственного контроля (надзора). Этот механизм будет применяться в качестве меры чрезвычайного воздействия на органы регулирования, которые регулярно допускают нарушения порядка государственного управления в сфере ценообразования. ФАС также предоставляются полномочия по распределению необходимой валовой выручки между территориальными сетевыми организациями (ТСО). Они будут применяться при принятии мер для устранения нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения разногласий между региональными тарифными органами и ТСО либо в рамках госконтроля (надзора). Порядок распределения такой выручки антимонопольной службой установит правительство РФ. Закон также устанавливает срок (один месяц), в течение которого регулирующий орган субъекта РФ должен пересмотреть тариф для приведения его в соответствие с решением ФАС. Кроме того, в ряде законов закрепляется правовой статус федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования" (ФГИС "Тариф"). За создание, развитие и эксплуатацию этой системы отвечает ФАС, а положение о ней утверждает правительство РФ. В этом положении определяются назначение, основные цели, принципы, функции, структура ФГИС "Тариф" и состав ее участников, перечень видов размещаемых в ней сведений, а также иные вопросы функционирования системы. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет федерации