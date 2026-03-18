Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение закона со стороны Telegram

https://1prime.ru/20260318/telegram-868425465.html

Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией Telegram, заявили РИА Новости в ведомстве. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T18:35+0300

технологии

россия

роскомнадзор

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867619994_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_342d84d45057df2f9ed455f398d24ec6.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией Telegram, заявили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram", - заявили в ведомстве.Минцифры РФ в середине февраля сообщало, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. При этом глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что никто не "рубит с плеча", и российские власти применяют меры принуждения к Telegram постепенно, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона.Сам Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram. Ведомство заявляло, что продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремлю неизвестно, чтобы с руководством Telegram велись какие-либо контакты на фоне проблем с работой мессенджера в РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

технологии, россия, роскомнадзор, telegram