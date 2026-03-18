Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение закона со стороны Telegram - 18.03.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение закона со стороны Telegram
Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией Telegram, заявили РИА Новости в ведомстве. | 18.03.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение законов администрацией Telegram

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией Telegram, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram", - заявили в ведомстве.
Минцифры РФ в середине февраля сообщало, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. При этом глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что никто не "рубит с плеча", и российские власти применяют меры принуждения к Telegram постепенно, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона.
Сам Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram. Ведомство заявляло, что продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремлю неизвестно, чтобы с руководством Telegram велись какие-либо контакты на фоне проблем с работой мессенджера в РФ.
 
