Решетников призвал реформировать финансовые гарантии в выездном туризме

Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T13:43+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Назрел давно вопрос и реформирования фингарантий в выездном туризме. Такой сложный вопрос, сложно к нему подступиться. Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что подступаться к нему надо и это задача для министерства этого года", - сказал Решетников на итоговой коллегии министерства. Сегодня в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил развивать систему финансовых гарантий в туризме, создав единый фонд, который бы пополнялся взносами с каждого туриста, как самостоятельного, так и организованного. Это позволит оперативно решать проблемы с вывозом застрявших за рубежом путешественников. По оценке туроператоров, из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке десятки тысяч человек не смогли вовремя вернуться домой с отдыха.

https://1prime.ru/20260311/ator-868209925.html

ближний восток

