Решетников призвал реформировать финансовые гарантии в выездном туризме - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/turizm-868417452.html
Решетников призвал реформировать финансовые гарантии в выездном туризме
Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T13:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Назрел давно вопрос и реформирования фингарантий в выездном туризме. Такой сложный вопрос, сложно к нему подступиться. Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что подступаться к нему надо и это задача для министерства этого года", - сказал Решетников на итоговой коллегии министерства. Сегодня в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил развивать систему финансовых гарантий в туризме, создав единый фонд, который бы пополнялся взносами с каждого туриста, как самостоятельного, так и организованного. Это позволит оперативно решать проблемы с вывозом застрявших за рубежом путешественников. По оценке туроператоров, из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке десятки тысяч человек не смогли вовремя вернуться домой с отдыха.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_93791e11316fed3eac0991b7103d3252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:43 18.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников.
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала