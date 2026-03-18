Решетников призвал реформировать финансовые гарантии в выездном туризме
Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T13:43+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вопрос реформирования финансовых гарантий в сфере выездного туризма давно назрел, это показала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Назрел давно вопрос и реформирования фингарантий в выездном туризме. Такой сложный вопрос, сложно к нему подступиться. Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что подступаться к нему надо и это задача для министерства этого года", - сказал Решетников на итоговой коллегии министерства. Сегодня в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил развивать систему финансовых гарантий в туризме, создав единый фонд, который бы пополнялся взносами с каждого туриста, как самостоятельного, так и организованного. Это позволит оперативно решать проблемы с вывозом застрявших за рубежом путешественников. По оценке туроператоров, из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке десятки тысяч человек не смогли вовремя вернуться домой с отдыха.
https://1prime.ru/20260311/ator-868209925.html
Решетников: вопрос реформирования финансовых гарантий в выездном туризме давно назрел