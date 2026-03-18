Филиппины ведут переговоры с Россией и Белоруссией о поставках удобрений
2026-03-18T12:31+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Филиппин ведут переговоры с Россией, Белоруссией, Китаем и Индией о поставках удобрений в республику из-за возможного дефицита на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает местный телеканал GMA News со ссылкой на министра сельского хозяйства Филиппин Франциско Тиу Лауреля-младшего. "На фоне кризиса (на Ближнем Востоке - ред.) цены на удобрения выросли вдвое, поднявшись с 400 до 800 долларов США за тонну. Правительство (Филиппин - ред.) ведет переговоры с Индией, Россией и Белоруссией, чтобы обеспечить страну достаточными запасами удобрений", - передает GMA News слова министра сельского хозяйства Филиппин.По его словам, Филиппины также договариваются о сотрудничестве в области сельского хозяйства с Китаем. "У нас была информация, что Китай заморозит экспорт удобрений, потому что им тоже нужны удобрения на фоне ближневосточного кризиса. Посол Китая (на Филиппинах - ред.) заверил, что это неправда", - сказал Франциско Тиу Лаурель-младший в интервью журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
