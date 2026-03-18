https://1prime.ru/20260318/ufp-868409467.html

Цены на газ в Европе снизились до 609,5 доллара за тысячу кубов

2026-03-18T10:27+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды слабо снижаются - на 0,7%, до 609,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 606,9 доллара (-1,1%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 609,5 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 613,8 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

