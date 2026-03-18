Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе снизились до 609,5 доллара за тысячу кубов - 18.03.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились до 609,5 доллара за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды слабо снижаются - на 0,7%, до 609,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T10:27+0300
10:27 18.03.2026
 
ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,7%, до $609,5 за тысячу кубов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды слабо снижаются - на 0,7%, до 609,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 606,9 доллара (-1,1%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 609,5 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 613,8 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
