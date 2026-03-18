Словакия не поддержит пункты по Украине в итоговом документе саммита ЕС - 18.03.2026, ПРАЙМ
Словакия не поддержит пункты по Украине в итоговом документе саммита ЕС
10:54 18.03.2026 (обновлено: 10:56 18.03.2026)
 
Словакия не поддержит пункты по Украине в итоговом документе саммита ЕС

Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
БРАТИСЛАВА, 18 мар - ПРАЙМ. Словакия не поддержит заключения запланированного на четверг саммита Европейского союза, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о нефтепроводе "Дружба", прокачку по которому остановил Киев, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Мы просили, чтобы в заключения саммита, где речь идет об Украине, была внесена часть, которая бы касалась нефтепровода "Дружба", это по непонятным причинам принципиально было отвергнуто. Могу тут заявить, что я не буду голосовать за заключения, которые будут касаться Украины", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами парламентского комитета по европейским делам в среду.

Он заявил, что отношения Словакии и Украины не могут носить односторонний характер.
"Словацко-украинские отношения - это не билет в один конец, когда мы должны все, а другая сторона не должна ничего", - сказал Фицо.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
 
