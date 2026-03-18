Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом

2026-03-18T10:38+0300

НОВОСИБИРСК, 18 мар – ПРАЙМ. Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных болезней животных, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Ранее в правительстве РФ сообщили, что по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством Данкверта. Специалисты проанализируют принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. "Группа прибыла в регион и начала работу", - сказал собеседник агентства. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в Минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

