На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа
Миллер: Зеленский не подарил Трампу отслеживающий ход боевых действий iPad
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не смог вручить подарок президенту США Дональду Трампу, поскольку глава Белого дома проигнорировал мероприятие, где тот хотел это сделать, пишет корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.
Журналист добавил, что глава киевского режима планировал на конференции по безопасности в Мюнхене подарить Трампу iPad с данными о боях в режиме реального времени, но тот не появился на ней.
"Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее", — утверждает Зеленский.
Вчера глава киевского режима подарил планшет Карлу III. Накануне Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, у него запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
