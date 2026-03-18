https://1prime.ru/20260318/zelenskiy-868417038.html

На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа

Владимир Зеленский не смог вручить подарок президенту США Дональду Трампу, поскольку глава Белого дома проигнорировал мероприятие, где тот хотел это сделать,... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T13:34+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не смог вручить подарок президенту США Дональду Трампу, поскольку глава Белого дома проигнорировал мероприятие, где тот хотел это сделать, пишет корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X. Журналист добавил, что глава киевского режима планировал на конференции по безопасности в Мюнхене подарить Трампу iPad с данными о боях в режиме реального времени, но тот не появился на ней."Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее", — утверждает Зеленский.Вчера глава киевского режима подарил планшет Карлу III. Накануне Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, у него запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

