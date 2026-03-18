На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа - 18.03.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа
Владимир Зеленский не смог вручить подарок президенту США Дональду Трампу, поскольку глава Белого дома проигнорировал мероприятие, где тот хотел это сделать,... | 18.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868233523.html
https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html
13:34 18.03.2026
 
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за Трампа

Миллер: Зеленский не подарил Трампу отслеживающий ход боевых действий iPad

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не смог вручить подарок президенту США Дональду Трампу, поскольку глава Белого дома проигнорировал мероприятие, где тот хотел это сделать, пишет корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.

Журналист добавил, что глава киевского режима планировал на конференции по безопасности в Мюнхене подарить Трампу iPad с данными о боях в режиме реального времени, но тот не появился на ней.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
12 марта, 08:49
"Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее", — утверждает Зеленский.

Вчера глава киевского режима подарил планшет Карлу III. Накануне Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, у него запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии
13 марта, 10:54
 
