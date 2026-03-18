Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке - 18.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T23:31+0300
2026-03-18T23:31+0300
2026-03-18T23:31+0300
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке."Америка производит 60–65 ракет в месяц. Представьте себе, 65 ракет в месяц — это около 700–800 ракет в год, производимых ежегодно. А за первый день конфликта на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", — заявил он в интервью BBC.По его мнению, такая ситуация станет серьезным испытанием для Киева. Он также отметил, что ключевой вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркивал готовность защищаться и отсутствие оснований для возобновления переговоров.
ближний восток
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, украина, киев, владимир зеленский, bbc studios
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, BBC Studios
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
