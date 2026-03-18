https://1prime.ru/20260318/zelenskiy-868430672.html

Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке - 18.03.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке. | 18.03.2026, ПРАЙМ

ближний восток

украина

киев

владимир зеленский

bbc studios

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке."Америка производит 60–65 ракет в месяц. Представьте себе, 65 ракет в месяц — это около 700–800 ракет в год, производимых ежегодно. А за первый день конфликта на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", — заявил он в интервью BBC.По его мнению, такая ситуация станет серьезным испытанием для Киева. Он также отметил, что ключевой вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркивал готовность защищаться и отсутствие оснований для возобновления переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

