Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке. | 18.03.2026, ПРАЙМ
23:31 18.03.2026
 
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Америка производит 60–65 ракет в месяц. Представьте себе, 65 ракет в месяц — это около 700–800 ракет в год, производимых ежегодно. А за первый день конфликта на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", — заявил он в интервью BBC.
По его мнению, такая ситуация станет серьезным испытанием для Киева. Он также отметил, что ключевой вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".
Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркивал готовность защищаться и отсутствие оснований для возобновления переговоров.
