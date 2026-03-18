В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III

В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III - 18.03.2026, ПРАЙМ

В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III

Подарок Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III вызвал резкую реакцию среди боевиков ВСУ, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T23:33+0300

2026-03-18T23:33+0300

2026-03-18T23:33+0300

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Подарок Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III вызвал резкую реакцию среди боевиков ВСУ, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков."После новости о том, что Зеленский подарил королю Великобритании планшет с доступом к информации о воздушном пространстве и ситуации на поле боя, я получаю много сообщений и звонков от военных. Они шокированы и спрашивают одно: а так можно было?" — написал он в Telegram-канале.Парламентарий обвинил Зеленского в двойных стандартах и подчеркнул, что подобные действия со стороны военных могли бы привести к уголовному преследованию за государственную измену, тогда как глава киевского режима, по его словам, "передает секретную информацию в виде подарков".Накануне Зеленский прибыл в Великобританию, где передал планшет Карлу III. До этого он посетил Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также 18 марта в Мадриде он встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

великобритания

париж

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, париж, франция, эммануэль макрон, карл iii, владимир зеленский, всу