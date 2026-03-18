В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III - 18.03.2026, ПРАЙМ
В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III
Подарок Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III вызвал резкую реакцию среди боевиков ВСУ, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T23:33+0300
https://1prime.ru/20260318/zelenskiy-868430672.html
https://1prime.ru/20260318/rada-868430523.html
В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III

Разумков: бойцов ВСУ возмутил подарок Зеленского британскому королю

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Подарок Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III вызвал резкую реакцию среди боевиков ВСУ, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
"После новости о том, что Зеленский подарил королю Великобритании планшет с доступом к информации о воздушном пространстве и ситуации на поле боя, я получаю много сообщений и звонков от военных. Они шокированы и спрашивают одно: а так можно было?" — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
Вчера, 23:31
Парламентарий обвинил Зеленского в двойных стандартах и подчеркнул, что подобные действия со стороны военных могли бы привести к уголовному преследованию за государственную измену, тогда как глава киевского режима, по его словам, "передает секретную информацию в виде подарков".
Накануне Зеленский прибыл в Великобританию, где передал планшет Карлу III. До этого он посетил Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также 18 марта в Мадриде он встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
В Германии забили тревогу после скандала с Зеленским в Раде
Вчера, 23:29
 
