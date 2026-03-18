Цена на золото опустилась ниже отметки в 4900 долларов за унцию
Биржевая цена на золото снижается на 2% и впервые на месячном интервале опустилась ниже отметки в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T15:32+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 2% и впервые на месячном интервале опустилась ниже отметки в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 108,76 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,98%, - до 4899,44 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 18 февраля находится ниже уровня в 4900 долларов.
Цена на золото опустилась ниже $4900 за тройскую унцию впервые с 18 февраля