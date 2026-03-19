https://1prime.ru/20260319/akort-868434291.html

АКОРТ: приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок

Приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок, поскольку в каждой категории привозных товаров есть альтернативные поставщики, например, свежие... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T04:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868434291.jpg?1773889673

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок, поскольку в каждой категории привозных товаров есть альтернативные поставщики, например, свежие овощи поставляются из Турции, Азербайджана и Египта, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "По каждой категории товаров, которые поставляются из Ирана, есть альтернативные поставщики. Свежие овощи в зимне-весенний сезон на наш рынок поставляют Турция, Азербайджан, Египет, Узбекистан, Китай", - сообщил он. В свою очередь, в категории цитрусовых лидируют Марокко, Турция и ЮАР, а Чили и Китай отправляют россиянам киви. Сухофрукты, орехи и специи привозят Узбекистан, Индия и Пакистан. Также отмечается, что форель поставляют отечественные хозяйства, Армения, Турция и Белоруссия, а креветки импортируются из Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Кореи, Аргентины и Бангладеш. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

