АКОРТ: приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок
2026-03-19T04:07+0300
экономика
иран
турция
азербайджан
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок, поскольку в каждой категории привозных товаров есть альтернативные поставщики, например, свежие овощи поставляются из Турции, Азербайджана и Египта, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "По каждой категории товаров, которые поставляются из Ирана, есть альтернативные поставщики. Свежие овощи в зимне-весенний сезон на наш рынок поставляют Турция, Азербайджан, Египет, Узбекистан, Китай", - сообщил он. В свою очередь, в категории цитрусовых лидируют Марокко, Турция и ЮАР, а Чили и Китай отправляют россиянам киви. Сухофрукты, орехи и специи привозят Узбекистан, Индия и Пакистан. Также отмечается, что форель поставляют отечественные хозяйства, Армения, Турция и Белоруссия, а креветки импортируются из Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Кореи, Аргентины и Бангладеш. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
