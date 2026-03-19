АКОРТ: ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту продуктов

Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей,...

2026-03-19T08:23+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "В целом предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо продукты мы не видим. У крупных торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками в других странах без перебоев в стабильном снабжении магазинов", - комментирует Богданов. Он объясняет, что продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы, откуда расходится по регионам. Ритейлеры со своей стороны заинтересованы в стабильных ценах: резкое подорожание ведет к падению спроса, что невыгодно самим сетям. Председатель АКОРТ добавляет, что сетевой ритейл примет все возможные меры, чтобы потребители не ощутили изменений в привычном выборе и стоимости товаров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

