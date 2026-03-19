https://1prime.ru/20260319/alyuminiy-868447221.html
Россия на треть сократила экспорт алюминия в Южную Корею
Россия в феврале сократила на треть в годовом выражении поставки необработанного алюминия в Южную Корею, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T12:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила на треть в годовом выражении поставки необработанного алюминия в Южную Корею, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в феврале Москва поставила в Сеул необработанный алюминий на 71,1 миллиона долларов против 105,7 миллиона годом ранее. Таким образом, экспорт сократился на 32,7% в годовом выражении. В результате Россия стала вторым крупнейшим экспортером алюминия в Южную Корею с долей в 24,2% от всех поставок. Годом ранее страна располагалась на первом месте. Топ-5 экспортерами в феврале стали также Австралия (24,7%), Малайзия (14,2%), Индия (12,8%), Катар (7,1%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
