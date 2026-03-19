Россия на треть сократила экспорт алюминия в Южную Корею

2026-03-19T12:23+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила на треть в годовом выражении поставки необработанного алюминия в Южную Корею, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в феврале Москва поставила в Сеул необработанный алюминий на 71,1 миллиона долларов против 105,7 миллиона годом ранее. Таким образом, экспорт сократился на 32,7% в годовом выражении. В результате Россия стала вторым крупнейшим экспортером алюминия в Южную Корею с долей в 24,2% от всех поставок. Годом ранее страна располагалась на первом месте. Топ-5 экспортерами в феврале стали также Австралия (24,7%), Малайзия (14,2%), Индия (12,8%), Катар (7,1%).

