Падение биржевой цены алюминия достигло максимальных темпов с 2018 года
Падение биржевой цены алюминия в четверг достигало максимальных дневных темпов с 2018 года, показатель снижался более чем на 8%, следует из данных торгов.
Фьючерс на алюминий в четверг упал до максимальных дневных темпов с 2018 года
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Падение биржевой цены алюминия в четверг достигало максимальных дневных темпов с 2018 года, показатель снижался более чем на 8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск фьючерс на алюминий дешевеет на 5,62% относительно предыдущего закрытия - до 3223,35 доллара за тонну.
При этом ранее в ходе торгов четверга показатель опускался на 8,3% - до 3130,83 доллара за тонну. Такое дневное падение стало максимальным с апреля 2018 года.
Цены на алюминий в четверг опустились до минимумов с начала марта.
Цена алюминия ускорила падение почти до 6 процентов