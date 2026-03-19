Падение биржевой цены алюминия достигло максимальных темпов с 2018 года

Падение биржевой цены алюминия в четверг достигало максимальных дневных темпов с 2018 года, показатель снижался более чем на 8%, следует из данных торгов.

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Падение биржевой цены алюминия в четверг достигало максимальных дневных темпов с 2018 года, показатель снижался более чем на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск фьючерс на алюминий дешевеет на 5,62% относительно предыдущего закрытия - до 3223,35 доллара за тонну. При этом ранее в ходе торгов четверга показатель опускался на 8,3% - до 3130,83 доллара за тонну. Такое дневное падение стало максимальным с апреля 2018 года. Цены на алюминий в четверг опустились до минимумов с начала марта.

