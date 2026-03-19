Вложения России в американские гособлигации остались в январе на уровне - 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь составил 29 миллионов долларов, как и в декабре, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, этот портфель состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец декабря показатель также составлял 29 миллионов долларов, из них 21 миллионов долларов было в долгосрочных бумагах и 8 миллионов долларов - в краткосрочных. Первое место в списке крупнейших держателей долга США остается у Японии, ее вложения за месяц увеличились до 1,23 триллиона долларов с 1,19 триллиона. На втором месте - Великобритания - 895,3 миллиарда долларов (866 миллиардов по итогам декабря). На третьем месте - Китай, который также увеличил объем облигаций на своем балансе - до 694,4 миллиарда с 683,5 миллиарда долларов.
08:45 19.03.2026 (обновлено: 08:46 19.03.2026)
 
Вложения России в американские гособлигации остались в январе на уровне

Российский портфель американских гособлигаций за январь составил 29 миллионов долларов

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь составил 29 миллионов долларов, как и в декабре, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, этот портфель состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных.
На конец декабря показатель также составлял 29 миллионов долларов, из них 21 миллионов долларов было в долгосрочных бумагах и 8 миллионов долларов - в краткосрочных.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США остается у Японии, ее вложения за месяц увеличились до 1,23 триллиона долларов с 1,19 триллиона. На втором месте - Великобритания - 895,3 миллиарда долларов (866 миллиардов по итогам декабря). На третьем месте - Китай, который также увеличил объем облигаций на своем балансе - до 694,4 миллиарда с 683,5 миллиарда долларов.
