https://1prime.ru/20260319/amerika-868440630.html

Вложения России в американские гособлигации остались в январе на уровне

Вложения России в американские гособлигации остались в январе на уровне - 19.03.2026, ПРАЙМ

Вложения России в американские гособлигации остались в январе на уровне

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь составил 29 миллионов долларов, как и в декабре, свидетельствуют данные минфина США. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T08:45+0300

2026-03-19T08:45+0300

2026-03-19T08:46+0300

россия

сша

япония

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь составил 29 миллионов долларов, как и в декабре, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, этот портфель состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец декабря показатель также составлял 29 миллионов долларов, из них 21 миллионов долларов было в долгосрочных бумагах и 8 миллионов долларов - в краткосрочных. Первое место в списке крупнейших держателей долга США остается у Японии, ее вложения за месяц увеличились до 1,23 триллиона долларов с 1,19 триллиона. На втором месте - Великобритания - 895,3 миллиарда долларов (866 миллиардов по итогам декабря). На третьем месте - Китай, который также увеличил объем облигаций на своем балансе - до 694,4 миллиарда с 683,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20260319/bank-868438383.html

сша

япония

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, япония, великобритания