Россия импортировала из Грузии рекордный объем антибиотиков
2026-03-19T22:01+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года купила у Грузии антибиотиков на рекордную сумму за все время торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в феврале Грузия экспортировала в Россию антибиотиков на 243,8 миллиона долларов - максимум за все время, что страны торгуют между собой. Предыдущие поставки были в ноябре и августе 2025 года - на 163,9 тысячи и 51,6 тысячи долларов. Всего за прошлый год Россия приобрела у Грузии различных органических химических соединений, которые применяются при создании лекарств, а также фармпродукции на 3,6 миллиона долларов. Самую большую долю заняли иммунологические продукты - 2,6 миллиона долларов. Стоимость поставок лекарств составила 359,6 тысячи долларов, витаминов - 236,4 тысячи, антибиотиков - 215,6 тысячи, другой фармпродукции - 157,7 тысячи долларов.
