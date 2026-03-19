Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру
2026-03-19T17:59+0300
энергетика
мировая экономика
иран
израиль
сша
аббас аракчи
мид
17:59 19.03.2026
 
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру

Аракчи: Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на иранскую инфраструктуру, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"В ответе на нападение Израиля на нашу инфраструктуру была задействована лишь крупица наших сил. Единственной причиной для сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Никакой сдержанности, если наша инфраструктура снова подвергнется удару", - написал Аракчи в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Просто сдадимся": в США выявили неожиданную угрозу из Ирана
