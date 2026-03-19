Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру - 19.03.2026, ПРАЙМ
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на иранскую инфраструктуру, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T17:59+0300
2026-03-19T17:59+0300
2026-03-19T17:59+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на иранскую инфраструктуру, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. "В ответе на нападение Израиля на нашу инфраструктуру была задействована лишь крупица наших сил. Единственной причиной для сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Никакой сдержанности, если наша инфраструктура снова подвергнется удару", - написал Аракчи в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
мировая экономика, иран, израиль, сша, аббас аракчи, мид
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Аббас Аракчи, МИД
Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру
Аракчи: Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на инфраструктуру