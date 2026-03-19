https://1prime.ru/20260319/avilona-868436069.html

Названы самые популярные седаны для бизнес-перевозок в России - 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T06:08+0300

бизнес

авилон

toyota

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848850222_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3194c501a84fc6425cc9463c72cc0036.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основными критериями при выборе седанов бизнес-класса для корпоративных парков являются комфорт заднего ряда, остаточная стоимость, расход топлива и стоимость обслуживания; на основе данных параметров дилерская группа "Авилон" составила топ-5 машин для бизнес-перевозок, рассказали РИА Новости в компании. "При выборе автомобилей для этого сегмента важен баланс между комфортом пассажиров и экономикой эксплуатации. Рейтинг составлен с учетом ключевых параметров для корпоративных автопарков: расхода топлива, стоимости обслуживания, комфорта заднего ряда и остаточной стоимости автомобиля", - рассказали в "Авилоне". Там отметили, что такие машины обычно используются компаниями для перевозки руководителей, деловых партнеров и клиентов, а также для поездок на форумы и переговоры. Исходя из этого, машины должны выполнять не только транспортную, но и представительскую функцию. Первую строчку занял китайский Hongqi H5, который пользуется спросом благодаря высокому уровню комфорта и высокому ресурсу ключевых агрегатов. На втором месте расположилась японская Toyota Camry, которую корпоративные парки выбирают из-за узнаваемости, надежности и высокой ликвидности на вторичном рынке. Третье место у корейской Kia K5, популярной за счет современного дизайна, высокого уровня технической оснащенности и низкой стоимости владения. Пятерку замыкают китайские Geely Preface и Chery Arrizo 8, которые при невысокой стоимости имеют богатое техническое оснащение. "Сегмент корпоративных автомобилей бизнес-класса в России постепенно трансформируется. Компании все чаще обращают внимание на современные модели, которые предлагают высокий уровень комфорта для пассажиров и при этом позволяют оптимизировать расходы на эксплуатацию автопарка", – рассказал директор департамента корпоративных продаж "Авилона" Дмитрий Кочетков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

