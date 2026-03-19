Стоимость автозапчастей в новых справочниках выросла на 2,9 процента

Стоимость автозапчастей в новых справочниках выросла на 2,9 процента - 19.03.2026, ПРАЙМ

Стоимость автозапчастей в новых справочниках выросла на 2,9 процента

Новые справочники автозапчастей, которые используются при урегулировании убытков в ОСАГО, вступили в силу с 19 марта, средняя стоимость запчастей в них выросла... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T11:14+0300

2026-03-19T11:14+0300

2026-03-19T11:14+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Новые справочники автозапчастей, которые используются при урегулировании убытков в ОСАГО, вступили в силу с 19 марта, средняя стоимость запчастей в них выросла на 2,9% по сравнению с предыдущей версией, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, формируемом Российским союзом автостраховщиков (РСА), вступившем в силу 19 марта 2026 года, в среднем возросла на 2,9% по сравнению с предыдущей версией справочника", - говорится в сообщении. При этом динамика цен по различным маркам автомобилей заметно различается. Так, заметный рост показали цены по маркам BMW (+6,2%), Ford (+5,2%). Такие распространенные марки, как Toyota, Mercedes, Kia, Hyundai, находятся немного ниже общего тренда: рост цен на запчасти для этих машин находится в интервале 1,2-2,8%. Снижения цен на запасные части не наблюдается ни по каким из популярных марок автомобилей, включая китайские. "Несмотря на повышение цен на запчасти и тенденцию к увеличению размера средней выплаты, страховщикам в целом удается сдерживать рост премий по ОСАГО", - прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев. "Такая ситуация показывает, что страховые компании продолжают успешно применять индивидуальную оценку рисков для каждого автовладельца, чтобы предлагать более выгодные и лучшие условия для аккуратных и опытных водителей", - пояснил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, евгений уфимцев, ford, toyota, mercedes, bmw x5, toyota camry