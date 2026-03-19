Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,75%
2026-03-19T07:45+0300
финансы, банки, япония
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,75% после мартовского заседания
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам мартовского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе.
В заявлении добавляется, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов, а именно восемь против одного.
Банк Японии добавляет, что экономика страны умеренно восстановилась, хотя наблюдается частично слабость. Ожидается, что базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, вероятно временно снизятся до уровня ниже 2%, по мере ослабления последствий роста цен на продукты питания и мер государства по борьбе с увеличением цен.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.