Безос планирует привлечь 100 миллиардов долларов для внедрения ИИ
WSJ: основатель Amazon Джефф Безос планирует привлечь $100 млрд для создания фонда по ИИ
© AFP / Manjunath Kiran Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос планирует привлечь 100 миллиардов долларов для создания фонда, который будет заниматься усовершенствованием промышленных компаний за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ), сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
"Джефф Безос ведет предварительные переговоры о привлечении 100 миллиардов долларов для нового фонда, который будет скупать промышленные компании, а также стремиться использовать технологии искусственного интеллекта для ускорения их перехода к автоматизации", - пишет газета.
Фонд, описанный в документах для инвесторов как "инструмент трансформации производства", нацелен на покупку компаний в таких крупных промышленных секторах, как производство микросхем, оборонная промышленность и аэрокосмическая отрасль, отмечает WSJ. По своим размерам он может превзойти некоторые из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций, а также составить конкуренцию ориентированному на техсектор фонду Vision Fund, созданному SoftBank.
Как указывает WSJ, предприниматель проводит встречи с рядом крупнейших в мире компаний, управляющих активами. Так, несколько месяцев назад Безос посетил Ближний Восток, чтобы обсудить новый проект с представителями суверенных фондов региона. Недавно, согласно источникам издания, он посетил Сингапур с целью привлечения финансирования.