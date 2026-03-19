Додик заявил послу Германии о постоянной помощи и защите сербов Россией

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил послу ФРГ Альфреду Гранасу о...

2026-03-19T04:25+0300

БЕЛГРАД, 19 мар – ПРАЙМ. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил послу ФРГ Альфреду Гранасу о нарушении им дипломатических норм и постоянной помощи и защите сербов со стороны России. Посол ФРГ в БиГ ранее в интервью изданию "Независне новине" сказал, что Республика Сербская не получает от России "почти ничего". Додик на это в соцсети Х написал, что Гранас вмешивается во внутренние дела другой страны и "ставит под угрозу и без того низкий уровень взаимопонимания сербского и немецкого народов". "Упоминаете Россию – да, верно, поддерживаю президента (Владимира) Путина и не должен объяснять послу, что сербский народ на протяжении истории получил от России и что от вас, которые читают нам лекции. И исторически, и сейчас это несравнимо в пользу России. Россия была с сербским народом в самые тяжелые моменты истории, когда другие молчали или нас бомбили", - отметил Додик. Он напомнил, что Россия защищала международное право, когда Запад пытался его нарушить. "Россия была страной, которая понимала нашу борьбу за сохранение идентичности, свободы и права принимать решения о своей судьбе. Не существует слов и давления, которые могут это изменить в сознании сербского народа. Это отношение, которое основано не на давлении и шантаже, но на исторической памяти, уважении и взаимопонимании", - подчеркнул лидер правящей в Республике Сербской партии. Он также пообещал написать главе МИД ФРГ о нарушении послом международных конвенций и его недостойном поведении. МИД ФРГ в апреле 2025 года сообщил, что Германия и Австрия запрещают въезд трем политикам РС БиГ: Додику, в тот момент премьеру Радовану Вишковичу и председателю скупщины (парламента) Ненаду Стевандичу, которых власти в Берлине и Вене обвиняют в поддержке сербского сепаратизма в БиГ. Додик в ответ на запрет заявил, что затрудняется вспомнить, когда был в ФРГ в последний раз, а также не планирует этого делать в будущем. Кабмин РС БиГ затем объявил министра европейских дел ФРГ Анну Люрманн персоной нон-грата.

