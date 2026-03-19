Фондовые индексы АТР снижаются на обеспокоенности вокруг мировой экономики

Индексы АТР снижаются на опасениях из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром заметно снижаются на опасениях инвесторов относительно экономической ситуации в мире из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,95% - до 4 024,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen - на 1,37%, до 2 644,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 25 544 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,72% - до 8 491,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,24%, до 53 449 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 2,67%, до 5 766,91 пункта.
Аналитики продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то США уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел.
Ранее власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении "Южный Парс" нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Последняя эскалация ощущается как поворотное событие для рынков, так как конфликт - это больше не только заголовки про боевые действия или закрытие Ормузского пролива", - приводит агентство Рейтер комментарий главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
"Сейчас это отражается на мировой энергетической системе. Сейчас рынки обеспокоены растущим риском стагфляции... Это означает, что это уже не только геополитическая история, а макроэкономическая", - добавляет аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Также аналитики оценивали решения Банка Японии относительно уровня учетной ставки. Регулятор по итогам мартовского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось аналитиками.