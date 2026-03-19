Фондовые индексы АТР снижаются на обеспокоенности вокруг мировой экономики - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/birzha-868439390.html
Фондовые индексы АТР снижаются на обеспокоенности вокруг мировой экономики
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:22 19.03.2026
 
Фондовые индексы АТР снижаются на обеспокоенности вокруг мировой экономики

Индексы АТР снижаются на опасениях из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© fotolia.com / AshDesign — Биржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром заметно снижаются на опасениях инвесторов относительно экономической ситуации в мире из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,95% - до 4 024,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen - на 1,37%, до 2 644,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 25 544 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,72% - до 8 491,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,24%, до 53 449 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 2,67%, до 5 766,91 пункта.
Аналитики продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то США уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел.
Ранее власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении "Южный Парс" нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Последняя эскалация ощущается как поворотное событие для рынков, так как конфликт - это больше не только заголовки про боевые действия или закрытие Ормузского пролива", - приводит агентство Рейтер комментарий главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
"Сейчас это отражается на мировой энергетической системе. Сейчас рынки обеспокоены растущим риском стагфляции... Это означает, что это уже не только геополитическая история, а макроэкономическая", - добавляет аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Также аналитики оценивали решения Банка Японии относительно уровня учетной ставки. Регулятор по итогам мартовского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось аналитиками.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала