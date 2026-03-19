Петербургская и Московская биржи договорились запустить фьючерсы на бензин
Петербургская и Московская биржи договорились запустить фьючерсы на бензин - 19.03.2026, ПРАЙМ
Петербургская и Московская биржи договорились запустить фьючерсы на бензин
Петербургская и Московская биржи подписали соглашение о запуске фьючерсов на нефтепродукты на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости с церемонии... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T13:30+0300
2026-03-19T13:30+0300
2026-03-19T13:30+0300
рынок
торги
игорь артемьев
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Петербургская и Московская биржи подписали соглашение о запуске фьючерсов на нефтепродукты на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. Документ был подписан в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026". Подписи под договором поставили президент Петербургской биржи Игорь Артемьев и председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Согласно документу, Петербургская биржа предоставит Московской свои индексы на базовые активы: территориальные биржевые индексы цен на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в европейской части России, чтобы создать фьючерсы на эти товары на Мосбирже. "Это позволит более чем 40 миллионам частных и институциональных инвесторов получить доступ к инвестициям в инструменты, отражающие динамику важнейшего для российской экономики рынка продукции топливно-энергетического комплекса", - пояснили в Петербургской бирже, добавив, что также эта договоренность бирж даст возможность диверсифицировать портфели розничным инвесторам и осуществлять хеджевые операции институциональным.
рынок, торги, игорь артемьев
Рынок, Торги, Игорь Артемьев
Петербургская и Московская биржи договорились запустить фьючерсы на бензин
Петербургская и Московская биржи договорились запустить фьючерсы на нефтепродукты
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Петербургская и Московская биржи подписали соглашение о запуске фьючерсов на нефтепродукты на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026". Подписи под договором поставили президент Петербургской биржи Игорь Артемьев
и председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Согласно документу, Петербургская биржа предоставит Московской свои индексы на базовые активы: территориальные биржевые индексы цен на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в европейской части России, чтобы создать фьючерсы на эти товары на Мосбирже.
"Это позволит более чем 40 миллионам частных и институциональных инвесторов получить доступ к инвестициям в инструменты, отражающие динамику важнейшего для российской экономики рынка продукции топливно-энергетического комплекса", - пояснили в Петербургской бирже, добавив, что также эта договоренность бирж даст возможность диверсифицировать портфели розничным инвесторам и осуществлять хеджевые операции институциональным.
