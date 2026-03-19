Биткоин дешевеет почти на 5 процентов после атак на "Южный Парс"

Стоимость биткоина в четверг снижается почти на 5% после сообщений об ударах по иранскому месторождению "Южный Парс", свидетельствуют данные торгов и... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T08:16+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается почти на 5% после сообщений об ударах по иранскому месторождению "Южный Парс", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.52 мск дешевел на 4,55% за сутки - до 70 810,76 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,59% - в среднем до 70 808,13 доллара. Динамика также приводится за сутки. Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности, месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс". "Рынок стал менее склонен к риску после сообщений об атаке Израиля на нефтеперерабатывающий завод в Южном Парсе в Иране", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего директора Flowdesk Хансона Биррингера (Hanson Birringer). "В результате этого мы наблюдаем ослабление криптовалютного рынка в сочетании с более широкой распродажей акций технологических компаний", - добавляет аналитик.

