ЦБ Британии сохранил учетную ставку на уровне 3,75 процента годовых

2026-03-19T15:21+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам мартовского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На заседании, завершившемся 18 марта 2026 года, комитет по монетарной политике единогласно проголосовал за сохранение ставки на уровне 3,75%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В регуляторе отметили, что конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному росту мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары, что отразится на стоимости топлива и коммунальных услуг для населения и окажет косвенное влияние через затраты предприятий."Инфляция ускорится в краткосрочной перспективе в результате нового шока для экономики", - сообщает центробанк в своем релизе.Комитет учитывает возросший риск внутреннего инфляционного давления через вторичные эффекты в заработной плате и ценообразовании, риск которого будет тем выше, чем дольше сохраняются высокие цены на энергоносители, говорится в решении. Также комитет оценивает последствия для инфляции от ослабления экономики, которое, вероятно, произойдет в результате повышения цен на энергию, сообщил ЦБ.Регулятор указал, что продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на мировые поставки энергоносителей и цены на них, и в связи с этим готов принять необходимые меры для возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.

