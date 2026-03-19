Экспорт швейцарских часов в феврале вернулся к росту
Экспорт швейцарских часов в феврале вернулся к росту - 19.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт швейцарских часов в феврале вернулся к росту
Швейцарские часовщики в феврале этого года вновь стали наращивать экспорт своей продукции на зарубежные рынки - его стоимость выросла до 2,2 миллиона франков,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T19:54+0300
2026-03-19T19:54+0300
2026-03-19T19:54+0300
экономика
бизнес
франция
великобритания
сингапур
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарские часовщики в феврале этого года вновь стали наращивать экспорт своей продукции на зарубежные рынки - его стоимость выросла до 2,2 миллиона франков, следует из сообщения Федерации швейцарской часовой промышленности. "Экспорт швейцарских часов в феврале возобновил рост после вялого начала года. Рост до 2,2 миллиарда франков составил 9,2% по сравнению с февралем 2025 года. Хотя на этот результат частично повлиял положительный эффект базы сравнения, в основном решающее значение имел очень сильный рост на трех основных рынках", - говорится в релизе. "В феврале рост наблюдался во всех ценовых сегментах, в разной степени. Основным драйвером роста стали часы стоимостью более 500 франков (экспортная цена), при этом в сегменте 500-3000 франков наблюдался двухкратный рост", - отметили в федерации. Сильнее всего выросла стоимость экспорта биметаллических наручных часов - на 38,4% и наручных часов из драгоценных металлов - на 12,4%. Снизился экспорт лишь изделий из стали - на 4,6%. В количественном выражении сильнее всего выросли продажи за рубеж часов из драгоценных металлов - на 32,7% (38,2 тысячи штук) и биметаллических - на 31,8% (98,7 тысячи). При этом часы из стали показали рост на 11,3% (793,8 тысячи). Среди шести основных импортеров швейцарских часов первое место по стоимости заняли США, купившие часов на 431,5 миллиона франков - на 26,8% больше, чем год назад. Япония приобрела часов на 155,9 миллиона франков (+23,7%), Франция - на 152,7 миллиона (+57,1%), Гонконг - на 146,5 миллиона (-5,2%), Великобритания - на 142,3 миллиона (+10%), а Сингапур - на 135,7 миллиона (+5,1%), отмечается в документе. "Экспорт часов в Сингапур восстановился в феврале (+5,1%) и оставался стабильным в ОАЭ (+5,1%), которые еще не пострадали от кризиса на Ближнем Востоке за последние три недели. Показатели в Европе (+7,2% в среднем) были неоднородными: с одной стороны, наблюдался рост во Франции и Великобритании (+10,0%), а с другой - снижение в Германии (-3,5%) и Италии (-2%)", - заключили в федерации.
бизнес, франция, великобритания, сингапур
Экономика, Бизнес, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИНГАПУР
Экспорт швейцарских часов в феврале вернулся к росту
Швейцарские часовщики в феврале вновь стали наращивать экспорт на зарубежные рынки
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарские часовщики в феврале этого года вновь стали наращивать экспорт своей продукции на зарубежные рынки - его стоимость выросла до 2,2 миллиона франков, следует из сообщения Федерации швейцарской часовой промышленности.
"Экспорт швейцарских часов в феврале возобновил рост после вялого начала года. Рост до 2,2 миллиарда франков составил 9,2% по сравнению с февралем 2025 года. Хотя на этот результат частично повлиял положительный эффект базы сравнения, в основном решающее значение имел очень сильный рост на трех основных рынках", - говорится в релизе.
"В феврале рост наблюдался во всех ценовых сегментах, в разной степени. Основным драйвером роста стали часы стоимостью более 500 франков (экспортная цена), при этом в сегменте 500-3000 франков наблюдался двухкратный рост", - отметили в федерации.
Сильнее всего выросла стоимость экспорта биметаллических наручных часов - на 38,4% и наручных часов из драгоценных металлов - на 12,4%. Снизился экспорт лишь изделий из стали - на 4,6%.
В количественном выражении сильнее всего выросли продажи за рубеж часов из драгоценных металлов - на 32,7% (38,2 тысячи штук) и биметаллических - на 31,8% (98,7 тысячи). При этом часы из стали показали рост на 11,3% (793,8 тысячи).
Среди шести основных импортеров швейцарских часов первое место по стоимости заняли США
, купившие часов на 431,5 миллиона франков - на 26,8% больше, чем год назад. Япония
приобрела часов на 155,9 миллиона франков (+23,7%), Франция
- на 152,7 миллиона (+57,1%), Гонконг
- на 146,5 миллиона (-5,2%), Великобритания
- на 142,3 миллиона (+10%), а Сингапур
- на 135,7 миллиона (+5,1%), отмечается в документе.
"Экспорт часов в Сингапур восстановился в феврале (+5,1%) и оставался стабильным в ОАЭ
(+5,1%), которые еще не пострадали от кризиса на Ближнем Востоке
за последние три недели. Показатели в Европе
(+7,2% в среднем) были неоднородными: с одной стороны, наблюдался рост во Франции и Великобритании (+10,0%), а с другой - снижение в Германии
(-3,5%) и Италии
(-2%)", - заключили в федерации.
