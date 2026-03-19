Дачников предупредили о штрафах за неправильное сжигание мусора - 19.03.2026, ПРАЙМ

Российские дачники могут получить штраф в размере до 50 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора на участке, если из-за нарушения произошел пожар,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T03:40+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российские дачники могут получить штраф в размере до 50 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора на участке, если из-за нарушения произошел пожар, пострадали другие люди или чужое имущество, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев. "По статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности гражданину грозит предупреждение или штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штраф возрастает до 10 тысяч – 20 тысяч рублей. Если же из-за нарушения произошёл пожар и пострадало чужое имущество либо причинён вред здоровью лёгкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - предупредил Русяев. Юрист также рассказал, какая ответственность предусматривается за неправильное сжигание мусора в случае, когда огонь перекидывается на лесные насаждения. "В дело вступает статья 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"). Здесь штрафы для граждан начинаются от 15 тысяч рублей и могут достигать 60 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств и наличия особого противопожарного режима", - отметил Русяев. Кроме того, юрист напомнил, что, помимо административных санкций, дачники за неправильное сжигание мусора могут нести гражданско-правовую ответственность по статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"). "Если от огня пострадал соседский забор, дом, баня, автомобиль или теплица, штраф не освобождает виновника от возмещения полного ущерба", - подчеркнул Русяев. Юрист обратил внимание, что при тяжелых последствиях, дачникам может грозить уголовная ответственность. "При тяжёлых последствиях речь может идти уже об уголовном преследовании по статьям 168 ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности") и 261 ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") УК РФ, когда по неосторожности уничтожено имущество в крупном размере, причинён тяжкий вред здоровью, наступила гибель человека или нанесён значительный ущерб лесным насаждениям", - пояснил Русяев. Юрист добавил, что сжигать мусор на дачном участке в России не запрещено полностью, но делать это можно только следуя строгим правилам, которые установлены постановлением правительства РФ №1479. "Требования к дачным и садовым участкам прописаны в приложении №4 к правилам противопожарного режима, и действуют они до 31 декабря 2026 года включительно", - напомнил Русяев.

