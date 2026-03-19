https://1prime.ru/20260319/dmitriev-868451763.html

Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев

Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев - 19.03.2026, ПРАЙМ

Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T14:02+0300

2026-03-19T14:02+0300

2026-03-19T14:02+0300

газ

европа

рф

кирилл дмитриев

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. "Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред) и Кайя (Каллас, глава европейской дипломатии - ред.), которые отказались от надежных и экономически выгодных российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться?" - написал Дмитриев в соцсети X. В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. Цена нефти Brent при этом подскакивает на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.

https://1prime.ru/20260319/dmitriev--868441258.html

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, рф, кирилл дмитриев, ес, ек