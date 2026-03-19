Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев - 19.03.2026, ПРАЙМ
Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев
Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев - 19.03.2026, ПРАЙМ
Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T14:02+0300
2026-03-19T14:02+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. "Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред) и Кайя (Каллас, глава европейской дипломатии - ред.), которые отказались от надежных и экономически выгодных российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться?" - написал Дмитриев в соцсети X. В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. Цена нефти Brent при этом подскакивает на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.
газ, европа, рф, кирилл дмитриев, ес, ек
Газ, ЕВРОПА, РФ, Кирилл Дмитриев, ЕС, ЕК
14:02 19.03.2026
 
Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев

Дмитриев: цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит Европу

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС.
"Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред) и Кайя (Каллас, глава европейской дипломатии - ред.), которые отказались от надежных и экономически выгодных российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться?" - написал Дмитриев в соцсети X.
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. Цена нефти Brent при этом подскакивает на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа об ударах по газовым объектам
09:14
 
ГазЕВРОПАРФКирилл ДмитриевЕСЕК
 
 
