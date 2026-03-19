Цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит ЕС, заявил Дмитриев

Дмитриев: цунами цен на нефть и газ вот-вот опустошит Европу
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС.
"Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред) и Кайя (Каллас, глава европейской дипломатии - ред.), которые отказались от надежных и экономически выгодных российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться?" - написал Дмитриев в соцсети X.
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. Цена нефти Brent при этом подскакивает на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.