Для Урсулы фон дер Ляйен "наступает зима", заявил Дмитриев
2026-03-19T18:44+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "наступает зима". "Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с её катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью", - написал Дмитриев в соцсети X. В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года.
